Міністр енергетики Галущенко закликав НКРЕКП заборонити імпорт електричного струму з РФ та Білорусі

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав главу Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерія Тарасюка заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі на підставі підписаного президентом Володимиром Зеленським закону №1396-ІХ.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на копію листа міністра.

"Міненерго звертається до НКРЕКП з проханням скористатися наданим законом №1396-ІХ правом і заборонити імпорт електроенергії з країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російської Федерації та Республіки Білорусь), ухваливши відповідне рішення", - зазначено в листі Галущенка від 17 травня.

На думку міністра, викладену в листі, орієнтація на імпорт електроенергії з країн - не членів Енергоспівтовариства суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики і потенційно загрожує енергобезпеці. Однією з таких стратегічних цілей міністр назвав інтеграцію енергосистеми України ENTSO-E, вказавши на підготовку до відокремлення ОЕС України від паралельної роботи з енергосистемами РФ і Білорусі з подальшим приєднанням до європейської мережі. При цьому він зазначив, що ключовою вимогою під час приєднання ОЕС України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електроенергію. Водночас, за його словами, імпорт погіршує фінансово-економічний стан виробників, якість виконання графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій і ТЕЦ, а також негативно позначається на вугледобувній галузі. Крім того, це негативно впливає на здатність виробників забезпечити закупівлю палива в достатніх для сталого проходження осінньо-зимового періоду обсягах, зазначається в листі.

"Як наслідок, зростають ризики порушення безпеки поставок е/е та операційної безпеки ОЕС України, що загрожує майбутній її синхронізації з ENTSO-E", - резюмував Галущенко.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 1 млрд грн. 15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону імпорту з Росії та Білорусі, 13 травня він набув чинності після підписання президентом Володимиром Зеленським. До цього Зеленський неодноразово критикував закупівлю російсько-білоруської електроенергії, але поставки все одно тривали. Публічно імпорт захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк, зокрема під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року.