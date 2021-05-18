"Слуга народу" Кравчук про відставку Степанова: В регіонах лікарям наказали підтримати міністра. "Попахує" Радянським Союзом

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтримує звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова і призначення на цю посаду Віктора Ляшка в разі такої пропозиції.

Про це вона сказала в інтерв'ю журналістам у ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами Кравчук, ті депутати, які не хочуть голосувати за відставку Степанова, можуть не підтримати призначення Ляшка. Нардепка спростувала інформацію про те, що на посаду міністра охорони здоров'я розглядаються інші кандидатури, крім Ляшка.

Говорячи про те, як буде діяти парламент, якщо в четвер провалять призначення міністра охорони здоров'я, вона заявила: "Через певний час треба повторити голосування, бо неправильно, щоб в умовах пандемії на посаді глави МОЗ був в.о. міністра".

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Кравчук розповіла, що є інформація про те, що в регіонах головні лікарі отримують вказівки підтримати Степанова.

"Це "попахує" Радянським Союзом ... Не можна ховатися за спини лікарів. Прийшов час політичної відповідальності ... Я з родини лікарів. Я дуже здивована ставленням до медиків. З тими зарплатами, за які вони працюють, потрібно до землі їм вклонитися, що вони ще не виїхали", - додала заступниця голови фракції "СН".