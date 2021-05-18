Зараз ми точно не плануємо відправляти у відставку весь Кабмін. У подальшому перестановки можливі, в уряді ніхто не вічний, - "слуга народу" Кравчук

Питання відставки всього уряду поки не стоїть на порядку денному.

Про це в інтерв'ю журналістам у ВРУ сказала заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми точно зараз не збираємося відправляти у відставку весь уряд. Я не готова порушувати таке питання", - зазначила вона.

Відповідаючи на питання, чи має парламент зауваження до роботи інших міністрів, крім тих трьох, щодо яких сьогодні депутати мають ухвалити рішення про відставку, заступниця голови фракції СН наголосила: "Потрібно, щоб кожен депутат говорив щодо профільного міністра. Ось я, як представник гуманітарного комітету, задоволена роботою міністра культури Ткаченка. Звичайно, щодо роботи окремих міністрів лунають зауваження. Але немає критичних випадків".

Кравчук допускає, що в подальшому ще можливі перестановки в Кабміні. "В уряді ніхто не вічний", - додала нардепка.

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