Адвокати оскаржили рішення про взяття Медведчука під домашній арешт
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Адвокати кума Путіна, глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука оскаржили рішення Печерського районного суду про обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram овідомив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.
"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.