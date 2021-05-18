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Адвокати оскаржили рішення про взяття Медведчука під домашній арешт

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Адвокати оскаржили рішення про взяття Медведчука під домашній арешт
Адвокати кума Путіна, глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука оскаржили рішення Печерського районного суду про обрання їхньому підзахисному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram овідомив нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Ну раз обжаловали-надо выпускать. Ведь так,зелень?
  • Александр b9c4d8fd
    Да-да, и надо было, как мертвечук Стуса защищал. Адвокаты должны были сказать, что они сначала граждане, а потом юртсты. И как гражлане они настаивают на замене домашнего ареста расстрелом.
  • Ксен Люпен
    Надіюсь апеляція виправить помилку і відправит Мертвечука в СІЗО без застави.
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