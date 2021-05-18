Рішення парламенту Латвії створити депутатську групу з підтримки Кримської платформи - прояв справжньої дружби, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав рішення парламенту Латвії створити депутатську групу з підтримки Кримської платформи, назвавши такий крок проявом справжньої дружби між країнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з спікером Сейму (парламенту) Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, яка перебуває з офіційним візитом в Україні.

Глава української дипломатії подякував Мурнієце і членам Сейму Латвії за стійку підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, солідарність з нашою державою на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Також читайте: Учасників "Кримської платформи" поки оголошувати не будуть, щоб уникнути провокацій із боку РФ, - Джапарова

Кулеба зазначив символізм візиту спікера латвійського парламенту в Україні в дні пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Як і сімдесят сім років тому, так і зараз, в умовах російської окупації Кримського півострова, представники кримськотатарського народу знову опинилися під загрозою свого існування. Важливо, аби міжнародна спільнота максимально консолідувала свої зусилля з метою припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та притягнення Росії до відповідальності".

Дмитро Кулеба та Інара Мурнієце окремо обговорили підготовку інавгураційного саміту Кримської платформи 23 серпня в Києві.

Глава МЗС України привітав рішення парламенту Латвії створити депутатську групу з підтримки Кримської платформи. Він назвав такий крок виявом справжньої дружби Латвії та України, висловивши сподівання на активну участь членів Сейму в роботі парламентського виміру Кримської платформи.

Міністр також високо оцінив намір Інари Мурнієце відвідати 19 травня лінію розмежування в Донецькій та Луганській областях задля ознайомлення із наслідками російської агресії та кроками, які вживає Україна з метою просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.