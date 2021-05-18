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Служив в українській армії: військова контррозвідка СБУ викрила ексбойовика в підрозділі ЗСУ. ФОТО

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Оперативники військової контррозвідки СБУ викрили колишнього бойовика в підрозділі ЗСУ в районі операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань так званої "ДНР" зі зброєю в руках перебував на одному з блокпостів у Слов’янську на Донеччині. Він здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

Зловмисник невдовзі залишив бойовиків, а згодом, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався до української армії. Він ніс службу в одній з частин у Донецькій області.

У ході проведення обшуку за місцем проживання правопорушника правоохоронці виявили і вилучили незареєстрований пістолет травматичної дії та проросійську символіку.

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Служив в українській армії: військова контррозвідка СБУ викрила ексбойовика в підрозділі ЗСУ 01
Фото: сайт СБУ

У межах провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Триває досудове слідство.

Заходи проводились спільно з ГУ Нацполіції у Донецькій області під процесуальним керівництвом Слов’янської окружної прокуратури.

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Топ коментарі

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Закричал во сне слава пуйлу, а так бы еще долго разоблачали.
  • Игорь Монахов
    а сколько таких упырей все еще служит в ВСУ , в МО, в Генштабе ... Служил в украинской армии: военная контрразведка СБУ разоблачила экс-боевика в подразделении ВСУ - Цензор.НЕТ 3033
  • Lada2014
    Надо показательно расстреливать таких.
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