Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи
Про це Бутусов повідомив у статті на сайті Цензор.НЕТ.
За словами журналіста, загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, проте "проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою".
"Міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє Комітет з оборони ВР, такі як харчування, спорудження арсеналів, держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами. А тим часом розкрадання в армії на паливі, закупівлі, ремонтах залишається масовим явищем. Ніхто не несе відповідальності", - зазначив Бутусов.
Крім того, головний редактор Цензор.НЕТ зауважив, що в державі відсутня централізована оборонна політика: "Тому навіть ті проблеми, які МО намагається об'єктивно вирішити - такі як територіальна оборона, впровадження автоматизованих систем управління, - блокуються через відсутність координації на найвищому рівні".
Однією з причин звільнення Бутусов також назвав провал Держоборонзамовлення-2020.
"Зараз також зривається Держоборонзамовлення 2021 року, остаточний річний план наприкінці травня не передано виконавцям", - зазначив він.
"Військово-політичне керівництво не планує якісних реформ в армії. Нові документи оборонної політики, зокрема Стратегія воєнної безпеки, не спрямовані на зміну ситуації. Можна миритися з деякими проблемами, але не можна миритися з небажанням їх вирішувати", - наголосив Бутусов.
Крім того, за словами журналіста, справа про провал спецоперації із захоплення російських терористів "вагнерівцев" не розслідується вже 8 місяців: "Верховна Рада блокує створення слідчої комісії. У 2020 році відбулося 7 провалів спецоперацій ГУР МО, у результаті значну кількість людей захоплено противником, є, на жаль, і втрати, загиблі через когось люди, розкрито ключові напрямки роботи проти РФ. Однак Міноборони ігнорує довгу низку цих провалів, хоча причина очевидна - зрада".
Бутусов також розповів, який підхід він мав намір використовувати в ході військової реформи:
а) досягнення переваги в позиційній обороні в умовах Мінських обмежень;
б) мінімізація бойових і небойових втрат за рахунок підвищення якості військ;
в) підготовка до наступальної операції на Донбасі на випадок сприятливої політичної обстановки в майбутньому;
г) підготовка до певних сценаріїв дій у Придністров'ї та в окупованому Криму.
Серед основних принципів журналіст назвав максимальну інтеграцію в структури НАТО для стримування загроз.
"Наші союзники не будуть воювати замість нас у нашій зоні відповідальності - це наземні бойові дії; бути сильним всюди неможливо, тому наша армія повинна мати перевагу якості над кількістю, головна якість військ - боєздатність, тобто здатність завдати ворогові неприйнятні втрати в заданій точці за найкоротший час; перевага це: найкращі воїни з найкращою зброєю в потрібний час у потрібному місці; ресурси мають концентруватися там, де найбільший ризик для життя воїнів; військові реформи це: безперервний аналіз нових чинників у війні; оборонне планування на основі аналізу; впровадження змін, що випереджають ворога; перемогу забезпечує: ситуаційна обізнаність; швидкість рішень; скритність маневру; сміливість дій; точність влучення в ціль", - наголосив Бутусов.
Крім того, серед головних проблем головний редактор Цензор.НЕТ назвав:
- відсутність оборонної політики та єдиного центру ухвалення рішень у державі;
- відсутність проведення військових реформ;
- корупція і кумівство в роботі військово-адміністративної системи;
- армія побудована за структурою і статутами ЗВС СРСР 70-х років;
- армія зберігає найгірші риси радянської системи - неадекватно великий апарат управління; відсутність повністю укомплектованих військових частин; панування контролю над ініціативою; покарання самостійності; відсутність післяопераційного аналізу AAR; підміна відповідальності паперовими відписками; повне нерозуміння критеріїв боєздатності; цілковита невідповідність принципам і структурі НАТО;
- відсутня наукова робота і аналіз;
- відтік кадрів, звільнилося більшість ветеранів 14-15-го років;
- критичне становище з боєприпасами;
- відсутній парламентський контроль і об'єктивний аналіз проблем;
- неможливість залучати на довгі контракти найбільш якісних і мотивованих бійців.
Першочерговими проєктами, за словами Бутусова, є:
- розробка військової доктрини;
- вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Сирії, Карабасі;
- нові критерії оцінки якості командування;
- скасування та перегляд радянської системи внутрішньої служби;
- скорочення надлишкових управлінських ланок і військово-адміністративних структур Міноборони і ЗСУ;
- реформа трьох бойових частин першої лінії частин за експериментальною моделлю на принципах армій НАТО;
- аналіз системи логістики та ефективності витрат армії на утримання й експлуатацію техніки;
- скорочення термінів строкової служби з метою підвищення якості відбору до 4 місяців;
- "велике будівництво" службового житла і військових містечок насамперед для бойових частин, які воюють на фронті;
- реформа територіальної оборони.
"Треба або робити, або називати причини, чому зробити не можна. Міністру оборони все це виявилося зовсім нецікаво, як і керівництву Офісу Президента. За кожне слово у своїх висновках і пропозиціях я готовий відповідати", - підсумував журналіст.