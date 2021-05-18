Бутусов вирішив скласти повноваження радника Тарана: ОП і міністру оборони виявилося абсолютно нецікавим моє бачення військової реформи

Журналіст, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вирішив скласти повноваження радника міністра оборони України на громадських засадах.

Про це Бутусов повідомив у статті на сайті Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, загроза повномасштабної російської агресії розкрила грубі провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, проте "проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою".

"Міністр оборони не реагує навіть на ті елементарні проблеми, про які публічно заявляє Комітет з оборони ВР, такі як харчування, спорудження арсеналів, держоборонзамовлення, кризове становище з боєприпасами. А тим часом розкрадання в армії на паливі, закупівлі, ремонтах залишається масовим явищем. Ніхто не несе відповідальності", - зазначив Бутусов.

Крім того, головний редактор Цензор.НЕТ зауважив, що в державі відсутня централізована оборонна політика: "Тому навіть ті проблеми, які МО намагається об'єктивно вирішити - такі як територіальна оборона, впровадження автоматизованих систем управління, - блокуються через відсутність координації на найвищому рівні".

Однією з причин звільнення Бутусов також назвав провал Держоборонзамовлення-2020.

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"Зараз також зривається Держоборонзамовлення 2021 року, остаточний річний план наприкінці травня не передано виконавцям", - зазначив він.

"Військово-політичне керівництво не планує якісних реформ в армії. Нові документи оборонної політики, зокрема Стратегія воєнної безпеки, не спрямовані на зміну ситуації. Можна миритися з деякими проблемами, але не можна миритися з небажанням їх вирішувати", - наголосив Бутусов.

Крім того, за словами журналіста, справа про провал спецоперації із захоплення російських терористів "вагнерівцев" не розслідується вже 8 місяців: "Верховна Рада блокує створення слідчої комісії. У 2020 році відбулося 7 провалів спецоперацій ГУР МО, у результаті значну кількість людей захоплено противником, є, на жаль, і втрати, загиблі через когось люди, розкрито ключові напрямки роботи проти РФ. Однак Міноборони ігнорує довгу низку цих провалів, хоча причина очевидна - зрада".

Бутусов також розповів, який підхід він мав намір використовувати в ході військової реформи:

а) досягнення переваги в позиційній обороні в умовах Мінських обмежень;

б) мінімізація бойових і небойових втрат за рахунок підвищення якості військ;

в) підготовка до наступальної операції на Донбасі на випадок сприятливої ​​політичної обстановки в майбутньому;

г) підготовка до певних сценаріїв дій у Придністров'ї та в окупованому Криму.

Серед основних принципів журналіст назвав максимальну інтеграцію в структури НАТО для стримування загроз.

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"Наші союзники не будуть воювати замість нас у нашій зоні відповідальності - це наземні бойові дії; бути сильним всюди неможливо, тому наша армія повинна мати перевагу якості над кількістю, головна якість військ - боєздатність, тобто здатність завдати ворогові неприйнятні втрати в заданій точці за найкоротший час; перевага це: найкращі воїни з найкращою зброєю в потрібний час у потрібному місці; ресурси мають концентруватися там, де найбільший ризик для життя воїнів; військові реформи це: безперервний аналіз нових чинників у війні; оборонне планування на основі аналізу; впровадження змін, що випереджають ворога; перемогу забезпечує: ситуаційна обізнаність; швидкість рішень; скритність маневру; сміливість дій; точність влучення в ціль", - наголосив Бутусов.

Крім того, серед головних проблем головний редактор Цензор.НЕТ назвав:

- відсутність оборонної політики та єдиного центру ухвалення рішень у державі;

- відсутність проведення військових реформ;

- корупція і кумівство в роботі військово-адміністративної системи;

- армія побудована за структурою і статутами ЗВС СРСР 70-х років;

- армія зберігає найгірші риси радянської системи - неадекватно великий апарат управління; відсутність повністю укомплектованих військових частин; панування контролю над ініціативою; покарання самостійності; відсутність післяопераційного аналізу AAR; підміна відповідальності паперовими відписками; повне нерозуміння критеріїв боєздатності; цілковита невідповідність принципам і структурі НАТО;

- відсутня наукова робота і аналіз;

- відтік кадрів, звільнилося більшість ветеранів 14-15-го років;

- критичне становище з боєприпасами;

- відсутній парламентський контроль і об'єктивний аналіз проблем;

- неможливість залучати на довгі контракти найбільш якісних і мотивованих бійців.

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Першочерговими проєктами, за словами Бутусова, є:

- розробка військової доктрини;

- вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Сирії, Карабасі;

- нові критерії оцінки якості командування;

- скасування та перегляд радянської системи внутрішньої служби;

- скорочення надлишкових управлінських ланок і військово-адміністративних структур Міноборони і ЗСУ;

- реформа трьох бойових частин першої лінії частин за експериментальною моделлю на принципах армій НАТО;

- аналіз системи логістики та ефективності витрат армії на утримання й експлуатацію техніки;

- скорочення термінів строкової служби з метою підвищення якості відбору до 4 місяців;

- "велике будівництво" службового житла і військових містечок насамперед для бойових частин, які воюють на фронті;

- реформа територіальної оборони.

"Треба або робити, або називати причини, чому зробити не можна. Міністру оборони все це виявилося зовсім нецікаво, як і керівництву Офісу Президента. За кожне слово у своїх висновках і пропозиціях я готовий відповідати", - підсумував журналіст.

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