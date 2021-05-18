Лавров заявив про посилення Німеччиною лінії на системне стримування Росії та поскаржився на "абсурдні звинувачення"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"Непростий період переживають і російсько-німецькі відносини. Доводиться констатувати, що в Берліні лише посилили лінію на системне стримування Росії", - йдеться у зверненні Лаврова до організаторів та учасників форуму "Потсдамські зустрічі".
Міністр наголосив, що Росію регулярно "з високих трибун представляють мало не як загрозу європейській безпеці".
"На адресу Москви висуваються безпідставні, а дедалі частіше - абсурдні звинувачення. Зашкалює антиросійська зарядженість окремих німецьких ЗМІ. У результаті всього цього посилюється дефіцит довіри, триває небезпечна ерозія самого фундаменту наших зв'язків", - додав глава МЗС РФ.
Лавров зазначив, що Росія не зацікавлена в конфронтації з Німеччиною. "Роблячи все необхідне для захисту національних інтересів, у відносинах з Німеччиною ми виступаємо за формування позитивної порядку денного з найширшого спектру тем", - сказав він.
За словами міністра, одним з найбільш стабільних напрямків є торговельно-інвестиційна співпраця Росії та Німеччини, також хороші перспективи співпраці в таких галузях, як енергетика, передача технологій та цифровізація, локалізація німецьких виробництв у Росії.
Нагадаємо, 23 квітня Путін підписав указ "Про застосування заходів впливу (протидії) на недружні дії іноземних держав". Як сказано в тексті документа, його ухвалено "з метою захисту інтересів і безпеки РФ і відповідно до федеральних законів від 30 грудня 2006 № 281-ФЗ "Про спеціальні економічні заходи і примусові заходи" та від 4 червня 2018 р. № 127 ФЗ "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав".
Цим указом, зокрема, обмежуються можливості дипломатичних представництв таких держав наймати співробітників у Росії.
Лавров зі свого боку заявив, що список "недружніх" до РФ країн буде періодично поповнюватися і переглядатися.