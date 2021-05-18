Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков
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Заступник глави Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва може розширити список недружніх держав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю РБК.
"Список недружніх країн може і розширюватися, хоча ми не хотіли б, щоб цей перелік держав ставав безрозмірним. Поки найбільш шалену, скажімо так, позицію в протистоянні з нами зайняли саме Вашингтон і Прага", - сказав дипломат.
За його словами, Сполучені Штати поки не просили виключити їх з цього списку. Рябков підкреслив, що критеріями виключення з відповідного переліку є поведінка влади іншої держави і їхня готовність зробити практичні кроки.