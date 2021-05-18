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У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено)

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У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено)
18 травня співробітники СБУ провели низку одночасних обшуків відразу в декількох регіонах України. Всі вони - в рамках кримінального провадження щодо контрабанди в нашу країну паливно-мастильних матеріалів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

Мета цих дій - викрити мережу ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії палива з Республіки Білорусь та РФ. Йдеться про незаконно імпортовану продукцію більш ніж на 100 млн грн.

Одне з офісних приміщень, в якому "розмістилися" зловмисники і де проводила обшуки СБУ, містилося в тому ж будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

Щоб встановити всі обставини діяльності зловмисників, співробітники СБУ, серед іншого, шукали адміністратора камер-відеоспостереження зовні і всередині будинку. Все це - з метою встановлення і підтвердження причетності фігурантів провадження до приміщень, розташованих на відповідному поверсі.

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На оприлюднених Віталієм Кличком відео чітко видно, що в його двері, як і в двері інших його сусідів по під'їзду (які не є фігурантами провадження), ніхто не вривався. Двоє співробітників СБУ в цивільному подзвонили в двері і не дочекавшись відповіді пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження.

СБУ діє виключно в рамках і у спосіб, визначений законом. Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян.

Також читайте: Обшуки проводяться не у Кличка, а у фігурантів провадження щодо фальсифікації нафтопродуктів, - СБУ

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Насколько я слышал, 2 соседки Виталика- пенсионерки, которые раньше работали в Оперном Театре. СБУ надо проверить и сам театр на предмет контрабанды топлива через женский туалет. СБУ сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыски у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ И Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 2414
  • Підлога Маккартні
    Да, не повезло Кличку с соседями. Хотя эти еще нормальные, а могли перфаратором 10 лет подряд все выходные что-то долбить СБУ сообщила подробности дела, в рамках которого проводила обыски у соседей Кличко: речь о контрабанде топлива из РФ И Беларуси более чем на 100 млн грн - Цензор.НЕТ 8325
  • Amber
    Слухати хабалку Верещучку , - себе не поважати!
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