У двері до Кличка ніхто не вривався. Ми прийшли в офіс по сусідству, а потім шукали адміністратора камер відеоспостереження, - СБУ (оновлено)

18 травня співробітники СБУ провели низку одночасних обшуків відразу в декількох регіонах України. Всі вони - в рамках кримінального провадження щодо контрабанди в нашу країну паливно-мастильних матеріалів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБ України.

Мета цих дій - викрити мережу ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії палива з Республіки Білорусь та РФ. Йдеться про незаконно імпортовану продукцію більш ніж на 100 млн грн.

Одне з офісних приміщень, в якому "розмістилися" зловмисники і де проводила обшуки СБУ, містилося в тому ж будинку, де живе мер Києва Віталій Кличко.

Щоб встановити всі обставини діяльності зловмисників, співробітники СБУ, серед іншого, шукали адміністратора камер-відеоспостереження зовні і всередині будинку. Все це - з метою встановлення і підтвердження причетності фігурантів провадження до приміщень, розташованих на відповідному поверсі.

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На оприлюднених Віталієм Кличком відео чітко видно, що в його двері, як і в двері інших його сусідів по під'їзду (які не є фігурантами провадження), ніхто не вривався. Двоє співробітників СБУ в цивільному подзвонили в двері і не дочекавшись відповіді пішли до інших сусідів, щоб отримати інформацію про фігурантів провадження.

СБУ діє виключно в рамках і у спосіб, визначений законом. Ми захищаємо Україну і розраховуємо на підтримку добропорядних громадян.

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