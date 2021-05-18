Рада схвалила продаж державних та комунальних земельних ділянок через електронні аукціони

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №2195 щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності через електронні аукціони.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" - 272 народні депутати.

Перед цим з 10:00 парламентарі розглядали поправки до законопроєкту.

Перед голосуванням лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала парламент не підтримувати "земельні" ініціативи влади і заявила, що з першого липня почнеться "велике обезземелення України".

Вона звинуватила депутатів більшості в тому, що вони не знають, за що голосують, а лише слухаються керівництво, яку кнопку натискати.

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Тимошенко закликала главу ВРУ і його заступника не давати сигнали залу, як саме потрібно проголосувати - підтримати поправку чи ні, а просто ставити на голосування.

"Я пропоную наступного разу сказати: "Визначайтеся", - сказала нардепка Разумкову.

Після чого глава ВР перед голосуванням чергової поправки звернувся до депутатів: "Прохання визначатися і проголосувати".

Відповідно до закону, торги державною землею будуть тільки онлайн. Подання документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки; інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною.

Торгуватися зможуть щонайменше дві особи. Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.