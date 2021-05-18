Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters

Індія навряд чи відновить значний експорт вакцин від коронавірусу. Цього не станеться щонайменше до жовтня, оскільки країна зберігає дози для внутрішнього використання.

Про це Reuters повідомили три джерела в уряді Індії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Така затримка буде довшою, ніж очікувалося. Це ще більше загострить дефіцит поставок вакцин через глобальну програму COVAX, від якої дози отримує і Україна.

Індія потерпає від найбільшого спалаху заражень коронавірусу в світі. Тому країна зупинила експорт вакцин місяць тому після того, як пожертвувала або продала більше 66 мільйонів доз. Таке рішення Індії змусило країни включно з Бангладеш, Непалом, Шрі-Ланкою і багатьма країнами Африки шукати альтернативні джерела вакцин.

ВООЗ, яка головує в програмі COVAX, в понеділок закликала виробників вакцин від COVID-19 за межами Індії розширити свої поставки, зважаючи на відсутність надходжень від південно-азіатської країни. Джерела Reuters на умовах анонімності повідомили, що індійська програма вакцинації зараз буде пріоритетною. Адже кількість випадків зараження в країні перевалила за 25 мільйонів. А щоденна кількість смертей від хвороби б'є рекорди.

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"Ми офіційно не повинні забезпечувати всі країни, оскільки ми не зобов'язані це робити. Було внутрішнє обговорення. І деякі країни попросили не очікувати експорту, враховуючи індійську ситуацію", - сказав один зі співрозмовників Reuters про рішення Нью-Делі заморозити експорт вакцин.

Разом з тим, джерело не назвало країни, яким повідомили про затримки. Інші двоє співрозмовників видання сказали, що відновлення експорту вакцин від COVID-19 буде залежати від того, як швидко Індія зможе приборкати смертельну другу хвилю зараження. Індійське міністерство закордонних справ, яке координує і стежить за експортом вакцин, не відповіло на запити про коментарі.