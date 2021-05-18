Понад 150 терористів убито в боях у Газі, - ЦАХАЛ
За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, керованого ХАМАС, у ході бойових дій було вбито щонайменше понад 200 палестинців, зокрема понад 50 неповнолітніх і три десятки жінок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
За словами офіційного представника ЦАХАЛа Хідаї Зільбермана, станом на ніч понеділка серед убитих були понад 120 членів ХАМАС і понад 25 – членів Палестинського ісламського джихаду. Ще кілька бойовиків терористів, ймовірно, були вбиті за ніч.
Крім того, Зільберман заявив, що у ході нічних авіаударів Армія оборони Ізраїлю знищила приблизно 15 км підземних тунелів ХАМАС у місті Газа і Хан-Юнісі.
Майже 60 літаків скинули понад 100 бомб на 65 цілей протягом приблизно 30 хвилин, починаючи із 3:45 ранку вівторка.
Це четверта атака на мережу оборонних бункерів і переходів ХАМАСу в секторі Гази, яку ЦАХАЛ охрестили "метро". Зруйновано вже понад 100 км тунелів.
Нагадаємо, 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю і отримав у відповідь вогонь. Атака сталася незабаром після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. З цього моменту між Ізраїлем і Сектором Гази тривають активні бойові дії.