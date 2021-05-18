Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра інфраструктури Криклія

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури підтримав відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook перша заступниця глави комітету Юлія Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, один член комітету був проти, чотири - утрималися, решта - "за".

"Чекаємо нового міністра з планами роботи та очікуваними конкретними результатами, які будуть кращими за попередні", - написала вона.

Також читайте: "Слуга народу" підтримає кадрові зміни щодо міністрів економіки та інфраструктури, щодо міністра охорони здоров'я - буде дискусія, - Гетманцев