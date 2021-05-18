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Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19. ВІДЕО+ФОТО

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Сьогодні, 18 травня, о 6 ранку в лікарні помер 15-річний Денис Родіков, син загиблого від ускладнень коронавірусу наприкінці березня подружжя Родікових. Вчора вранці хлопець пішов з дому, залишивши в соцмережах повідомлення про те, що має намір вчинити самогубство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

"Поліція Київщини розпочала пошуки неповнолітнього одразу після того як він пішов з дому, не чекаючи підтвердження його зникнення. Правоохоронці відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв’язки зниклого та тримали постійний контакт з усіма рідними та друзями Дениса. Для пошуків хлопця були задіяні всі підрозділи поліції Фастівщини, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг дорогою, у селищі Калинівка.

Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19 01

Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію "102" та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар. У тяжкому стані його доставили до лікарні. Зранку юнак помер.

Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19 02

Як уточнили в поліції Київської області у Facebook, 15-річний хлопець пішов з дому в селі Липовий Скиток, що на Фастівщині, 17 травня о 7:00 ранку, попередньо зробивши допис про те, що має намір вчинити самогубством. Пізніше на спецлінію поліції "102" надійшло повідомлення про те, що в Києві 15-річний хлопець стрибнув з моста.

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За цим фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Залишив записку і стрибнув з моста в Києві: в лікарні помер 15-річний син багатодітних батьків Родікових, загиблих від COVID-19 03

"Вкотре закликаємо батьків, осіб, які їх замінюють, та родичів, не будьте байдужими до проблем дітей! Цікавтесь їхнім дозвіллям, будьте терплячими, намагайтесь зрозуміти та підтримати у важку хвилину, розділяйте захоплення. Також звертаємося до підлітків. Якщо ваші однолітки демонструють, навіть жартома, підозрілу поведінку, повідомляйте про це дорослим.

Закликаємо підлітків: спілкуйтеся зі своїм близьким оточенням. Віртуальний простір не допомагає у вирішенні проблем. Діліться проблемами з близькими. Звертайтесь напряму до поліції Київщини та пам’ятайте, тут вам завжди допоможуть", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, подружжя Володимира та Діани Родікових, які виховували 12 дітей у дитячому будинку сімейного типу в Київській області померло від коронавірусу. Володимир Родіков помер 20 березня, Діана Родікова - 29 березня.

У родині Родікових виховувалося 11 дітей - 5 рідних і 6 прийомних. 12 лютого 2021 року Діана Родікова-Єрмакова була нагороджена званням мати-героїня.

Топ коментарі

  • БОРЯ ВАВКИН
    ну и где же была эта "Опекунский совет" и прочая шушара, которая мешает жить нормальным семьям и усыновлению детдомовских детей? Где эти бездушные жирные коровы, которые лазят по семейным холодильникам и составляют протоколы?
  • vigo
    "Доведение до самоубийства"?!
    Вы серьезно?
    Если кто-то и довел паренька, то министр здравоохранения Степанов, заваливший все, что только мог.
  • phantom4
    Біда....
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