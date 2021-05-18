"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВIДЕО

Сьогодні Україна вшановує пам'ять усіх жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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Президент зазначив, що сьогодні кримських татар в Україні залишається щонайменше 40 мільйонів.

"І як одна країна та сім’я ми кажемо сьогодні не "вони", а "ми". Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому й везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам’ятки. І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув’язнює", - наголосив Зеленський.

"Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народе мій…" Цими словами починається гімн кримськотатарського народу. Через 77 років з дня його депортації і сім років від анексії Криму ми знаємо точно: рани не загоїлись. Час не лікує. Слова не допомагають. Тож від початку президенства мій принцип був простим: не гасла, які багато разів чули, а дії, на які багато років чекали", - додав глава держави.

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Президент зазначив, що підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції півострова, зокрема Стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.

"Для активного захисту прав кримчан з боку України та міжнародної спільноти ми створили формат Кримська платформа. Її перший саміт відбудеться вже 23 серпня. Я дякую багатьом державам, які вже підтвердили свою участь, і впевнений, що їхній перелік буде ще більшим. Ми також розробили й затвердили те, що мало б з’явитися ще сім років тому. Це Стратегія деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя", - зазначив Зеленський.

Президент згадав вірш кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової, пророчо написаний понад 30 років тому:

Когда мы вернёмся домой всем народом,

Придётся вам вспомнить, откуда мы родом,

Придётся вам вспомнить, откуда вы сами

Незваными здесь объявились гостями.

Когда мы вернемся, а мы все вернемся!

Однажды в степи иль горах соберёмся

И весело, с музыкой справим поминки

По вашим указам, по вашим дубинкам…

"Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу! Схиляючи перед ними голови, з надією на перемогу справедливості й правди, українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!" - підсумував Зеленський.

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