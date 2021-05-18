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"С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленський звернувся до окупантів у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. ВIДЕО

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Сьогодні Україна вшановує пам'ять усіх жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив глава держави Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Президент зазначив, що сьогодні кримських татар в Україні залишається щонайменше 40 мільйонів.

"І як одна країна та сім’я ми кажемо сьогодні не "вони", а "ми". Ми не забудемо, як нас вигнали з власного дому й везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього. Як ми змогли повернутися лише через 45 років. Як ми не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам’ятки. І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув’язнює", - наголосив Зеленський.

"Я поклявся кров обмити з ран твоїх, народе мій…" Цими словами починається гімн кримськотатарського народу. Через 77 років з дня його депортації і сім років від анексії Криму ми знаємо точно: рани не загоїлись. Час не лікує. Слова не допомагають. Тож від початку президенства мій принцип був простим: не гасла, які багато разів чули, а дії, на які багато років чекали", - додав глава держави.

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Президент зазначив, що підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції півострова, зокрема Стратегію розвитку кримськотатарської мови до 2032 року.

"Для активного захисту прав кримчан з боку України та міжнародної спільноти ми створили формат Кримська платформа. Її перший саміт відбудеться вже 23 серпня. Я дякую багатьом державам, які вже підтвердили свою участь, і впевнений, що їхній перелік буде ще більшим. Ми також розробили й затвердили те, що мало б з’явитися ще сім років тому. Це Стратегія деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя", - зазначив Зеленський.

Президент згадав вірш кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової, пророчо написаний понад 30 років тому:

Когда мы вернёмся домой всем народом,
Придётся вам вспомнить, откуда мы родом,
Придётся вам вспомнить, откуда вы сами
Незваными здесь объявились гостями.
Когда мы вернемся, а мы все вернемся!
Однажды в степи иль горах соберёмся
И весело, с музыкой справим поминки
По вашим указам, по вашим дубинкам…

"Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу! Схиляючи перед ними голови, з надією на перемогу справедливості й правди, українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!" - підсумував Зеленський.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    "С музыкой справим поминки по вашим указам, по вашим дубинкам": Зеленский обратился к оккупантам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа - Цензор.НЕТ 5300
  • Стрелок
    наркоман чертов
  • Шрек Баблокат
    подлая Мендель продолжает писать тексты для Вовочки..
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