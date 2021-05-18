Бій року: 24 липня Лобов і Беринчик битимуться в Києві на голих кулаках

Результат бою аж ніяк не вирішений

24 липня в Києві відбудеться екстраординарний поєдинок - боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов і боксер Денис Беринчик зійдуться в рингу в бою без рукавичок.

Про це спортсмени заявили на спільній пресконференції.

Обидва бійці зазначили, що поєдинок не буде звичайним боксерським змаганням. Для нього від учасників буде потрібно щось більше, ніж володіння боксерською технікою.

"Ключовою буде фізична підготовка, а не боксерська техніка", - зазначив заслужений майстер спорту з боксу, срібний призер Олімпійських ігор, чинний чемпіон за версією WBO International Денис Беринчик.

У такий спосіб іменитий боксер вказав, що його регалії і досвід у класичному боксі не стануть ключовою перевагою в змаганні проти Лобова.

Артем Лобов підтвердив думку майбутнього суперника. Він розраховує на те, що йому має сильно допомогти багатий досвід кулачних боїв.

"Потрібно розуміти, як вести саме кулачний поєдинок. Готуючись до першого бою, я не знав, як готуватися, і вибрав боксерський підхід. У нас в Ірландії багато серйозних боксерів, і Олімпійських призерів в тому числі. Але, провівши перший бій, я зрозумів, що це зовсім інша історія і треба вибирати специфічну підготовку саме для кулачних боїв", - сказав він.

Таким чином, обидва спортсмени підтвердили інтригу - результат бою далеко не вирішений.

Беринчик розповів, що бій пройде в рамках спортивного івенту українського промоушена "Махач" і що організатори дуже розраховують, що карантинні обмеження не завадять шанувальникам єдиноборств подивитися на бій вживу.

Звичайно ж, обидва бійці обмінялися образливими словами, традиційними для подібних пресконференцій. Лобову згадали зіткнення з Хабібом Нурмугамедовим в 2018 році в Нью-Йорку. І Беринчик дав з цього приводу Лобову жартівливого "ляща".

Лобов не залишився в боргу і пожартував з приводу участі Беринчика в "Танцях із зірками" і йому футболку з постером фільму "Танцюрист диско".

Варто зазначити, що бій міг відбутися раніше, але був перенесений ка кінець липня через те, що Денис Беринчик травмував плече і йому потрібен час на відновлення.

В інтерв'ю "Зе Інтерв'юер" обидва спортсмени розповіли про нюанси майбутнього бою. Лобов зазначив, що попри його багатий досвід в кулачних боях він не чекає легкої перемоги. "Я взагалі не обираю собі простих суперників", - сказав він.

А співзасновник Ліги кулачних боїв Андрій Лімонтов у цьому ж інтерв'ю розповів, що проєкт "Махач" вже зараз готові купити і пропонують суми понад мільйон доларів. При тому, що на старті в проєкт ніхто не вірив.

Нагадаємо, уродженець Краснодону (зараз - Сорокине) Луганської області Денис Беринчик виступає в легкій і в першій напівсередній вагових категоріях у боксі. У 2011 році він став срібним призером чемпіонату світу, в 2012 році - завоював срібло на Олімпійських іграх в Лондоні. З 2018 року є чинним чемпіоном за версією WBO Int.

Артем Лобов - уродженець Нижнього Новгорода, але з 16 років проживає в Ірландії, де і почав спортивну кар'єру. Лобов - боєць змішаних бойових мистецтв, виступав під егідою UFC в напівлегкій і легкій вагових категоріях. А також учасник турнірів з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

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