На заступницю голови МОЗ Шаталову склали адмінпротокол за приховування інформації про вакцину Covishield, - StateWatch. ДОКУМЕНТ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на відповідь представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.
У березні цього року StateWatch звернулось до МОЗ із проханням надати інформацію щодо дати виробництва та строку придатності партії вакцин від коронавірусу Covishield виробництва Serum Institute of India, проте МОЗ відмовилося надавати цю інформацію, посилаючись на вимоги виробника.
За заявою StateWatch представник омбудсмена двічі звертався до МОЗ щодо повторного розгляду запиту або обґрунтування, чому інформація не була надана.
У зверненнях омбудсмена було наголошено, що інформація є суспільно важливою в умовах пандемії коронавірусу.
"В межах провадження щодо заступниці Міністра охорони здоров’я України Шаталової Світлани Миколаївни 11.05.2021 складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомив представник Уповноваженого ВРУ з прав людини.
Протокол направлено для розгляду до Печерського районного суду міста Києва.
Згідно з частиною другою статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення ненадання інформації тягне за собою штраф від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 425 до 850 гривень.
"Водночас у МОЗ продовжують наполягати, що шкода від надання інформації про дату виробництва і термін придатності партії вакцин Covishield переважає суспільний інтерес в її отриманні", - додали в StateWatch.