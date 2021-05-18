Медведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти, - Офіс генпрокурора

Депутат Верховної Ради від "Опозиційною платформи - За життя" Віктор Медведчук здав на зберігання дипломатичний і закордонний паспорти.

"Підозрюваний народний депутат здав на зберігання до органу досудового розслідування свої закордонний і дипломатичний паспорти", - повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що Медведчук здав паспорти згідно з рішенням суду. В який саме орган він здав свої паспорти, в Офісі не уточнили.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.