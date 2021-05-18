Жінка, яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, не мала дозволу від батька дітей на їх виїзд за кордон, - речник Держприкордонслужби Демченко

У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент з українською туристкою і її дітьми, які викинули закордонні паспорти, тому що їх не випустили з країни.

Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що інцидент стався в аеропорту Харкова 17 травня, звідки українка разом з двома своїми дітьми, що не досягли 16-річного віку, планувала полетіти в Стамбул, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Згоди на виїзд дітей за кордон від їхнього батька жінка не мала. Вона пояснила, що батько дітей іноземець. В такому випадку прикордонники не вимагають згоди, однак це повинно підтверджуватися записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Його жінка також не надала", - пояснив він.

За словами Демченка, після отримання відмови в перетині кордону жінка покинула лінію паспортного контролю, однак свого невдоволення прикордонникам вона не висловлювала.

Також дивіться: "Украина, спасибо, иди-ка ты в ж#пу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - у Харкові жінка з дітьми влаштувала показову "розправу" над паспортами. ВIДЕО

Спікер ДПСУ зазначив, що в минулому році 1000 дітей не змогли виїхати з України через відсутність нотаріально засвідченої згоди одного з батьків, а з початку цього року - 380.

Він закликав громадян належним чином ставитися до подорожей і уважно вивчати умови перетину кордону.