Новини

Жінка, яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, не мала дозволу від батька дітей на їх виїзд за кордон, - речник Держприкордонслужби Демченко

14 23593
Жінка, яка влаштувала показову "розправу" над паспортами, не мала дозволу від батька дітей на їх виїзд за кордон, - речник Держприкордонслужби Демченко
У Держприкордонслужбі відреагували на інцидент з українською туристкою і її дітьми, які викинули закордонні паспорти, тому що їх не випустили з країни.

Прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що інцидент стався в аеропорту Харкова 17 травня, звідки українка разом з двома своїми дітьми, що не досягли 16-річного віку, планувала полетіти в Стамбул, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Згоди на виїзд дітей за кордон від їхнього батька жінка не мала. Вона пояснила, що батько дітей іноземець. В такому випадку прикордонники не вимагають згоди, однак це повинно підтверджуватися записом про батька у свідоцтві про народження дитини. Його жінка також не надала", - пояснив він.

За словами Демченка, після отримання відмови в перетині кордону жінка покинула лінію паспортного контролю, однак свого невдоволення прикордонникам вона не висловлювала.

Також дивіться: "Украина, спасибо, иди-ка ты в ж#пу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - у Харкові жінка з дітьми влаштувала показову "розправу" над паспортами. ВIДЕО

Спікер ДПСУ зазначив, що в минулому році 1000 дітей не змогли виїхати з України через відсутність нотаріально засвідченої згоди одного з батьків, а з початку цього року - 380.

Він закликав громадян належним чином ставитися до подорожей і уважно вивчати умови перетину кордону.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    Не забувайте, що інтереси матері, це не завжди інтереси дитини... Жінки дуже часто маніпулюють дітьми з метою помсти.
  • ьля
    ну а что не так? вы с женой в разводе, бывшая вывозит ребенка за границу - куда, зачем, вам не надо знать? может, ей за пару почек айфон пообещали, может, она хочет выйти за пределы укрюрисдикции, чтобы вам же что-то продиктовать с позиции "хрентыменятутдостанешь". нормальные люди такие вопросы предусматривают перед поездкой и решают за день.
  • Pavlo Avdejuk
    Батька дітей судити за статтею про скотоложство. Ну як можна було запліднювати таку худобину?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини