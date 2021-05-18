Очікуємо, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться найближчими тижнями, - Блінкен

Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним відбудеться найближчими тижнями. Принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.

Як передає ісландський портал Frettabladid, про це на брифінгу в Рейк'явіку заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це станеться в найближчі тижні", - зазначив він.

Водночас він не уточнив, чи розглядається Рейк'явік як місце можливої ​​зустрічі.

Зазначимо, сьогодні заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, що зустріч президентів може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи. При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.