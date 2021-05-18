Експертна рада при Міністерстві культури оприлюднила список проєктів для "Великої реставрації"
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінкультури.
"Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах, сформований з урахуванням рейтингу, що взяли участь у відборі в рамках проєкту "Велика реставрація" у межах президентської програми "Велике будівництво"", - наголошується в інформації.
Зазначається, що відбір проєктів було проведено експертною групою (радою) шляхом оцінки кожного з них і подальшого формування рейтингу проєктів. Об'єкти обрані по всій території України.
"До програми допущено 109 проєктів. Їх перелік сформований з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньою оцінкою проєкта (першими у переліку зазначені проєкти, які набрали найбільшу суму балів)", - йдеться в повідомленні.
До першої п'ятірки проєктів увійшли ремонтно-реставраційні роботи семінарської церкви Резиденції буковинських митрополитів в Чернівцях, Онуфріївської вежі Києво-Печерської Лаври в Києві, комплексна реставрація Замкового комплексу в смт Олесько Львівської області, реставрація Троїцької надбрамної церкви Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, комплексна реставрація Замкового комплексу в Підгірцях Львівської області.
Весь список можна подивитися ЗА ПОСИЛАННЯМ.