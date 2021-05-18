Разумков відкрив позачергове засідання Ради: "Батьківщина" залишила сесійну залу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У залі зареєструвалися 230 народних депутатів.

Перед розглядом кадрових питань депутати фракції "Батьківщини" покинули зал.

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Лідер фракції Юлія Тимошенко заявила, що зараз у сесійній залі буде "шоу захисту доброго царя" і покарання "поганих бояр", в чому "Батьківщина" не братиме участі.

Після виходу депутатів "Батьківщини" парламентарії приступили до розгляду відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія.