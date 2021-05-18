Новини

Шмигаль доручив МЗС та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів щодо евакуації українців з Сектору Гази

64212
Шмигаль доручив МЗС та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів щодо евакуації українців з Сектору Гази
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МЗС та Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази.

Про це глава Кабміну написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На виконання доручення президента України дав завдання Міністерству закордонних справ і Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази", - написав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що більше сотні українських громадян висловили бажання покинути Сектор Гази, і уряд докладе максимум зусиль, щоб надати допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді українців із Сектору Гази, - МЗС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Vik Tor da48d4e6
    Стесняюсь спросить-а что это за украинцы из Газа? Это безответственные украинки, вышедшие замуж за арабов и недавно в своих паранджах осуждавшие Израиль?
  • Привет
    Ага...и месяца не прошло как до шмыгла дошло...
  • Підлога Маккартні
    Так зебоб же уже распорядился нескольками новостями ранее. Куда этот шморгаль лезет по перед шефа в пекло? Шмыгаль поручил МИД и Мининфраструктуры принять безотлагательные меры по эвакуации украинцев из Сектора Газа - Цензор.НЕТ 2601
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини