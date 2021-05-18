Шмигаль доручив МЗС та Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів щодо евакуації українців з Сектору Гази
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив МЗС та Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази.
Про це глава Кабміну написав у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"На виконання доручення президента України дав завдання Міністерству закордонних справ і Мінінфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців із Сектору Гази", - написав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що більше сотні українських громадян висловили бажання покинути Сектор Гази, і уряд докладе максимум зусиль, щоб надати допомогу.