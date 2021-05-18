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Отрута високого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ

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Отрута високого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ
Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила кілька небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

Про це стало відомо з експертизи за підписом Олексія Копаниці, копія якої є в розпорядженні РБК-Україна.

Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.

Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів (у першу чергу, кальцію, цинку, фосфору, феруму та купруму).

Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть становити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станум, ванадій, стронцій та сіліцій.

Експертиза також встановила, що за своїми небезпечними властивостями відходи червоного шламу можуть мати негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини шляхом прояву отруйних (сильнодіючих), токсичних та екотоксичних властивостей.

Нагадаємо, раніше екс-керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький заявляв, що через ситуацію з червоним шламом на МГЗ, Миколаївська область знаходиться на порозі екологічної катастрофи.

Як відомо, впродовж багатьох десятиліть експлуатації заводу не вирішується проблема утилізації багатотоннажних відходів вилуговування бокситів - червоних шламів, складних хімічних сумішей з тонкодисперсним морфологічним складом.

В кліматичних умовах Півдня України червоний шлам висихає і відбувається його вітрове перенесення на далекі відстані, що негативно впливає на навколишню середовище.

Як писало РБК-Україна, раніше активісти громадської організації "Стоп Шлам" подали до суду на Миколаївський глиноземний завод, вони вимагають компенсацію за завдання непоправної шкоди.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Ч
    То же мне новость!
    То, что красный шлам токсичен, известно еще с совковых времен, отсюда и особые условия его хранения. Но тут еще нужно понимать, что НГЗ платит в бюджет, сущие копейки продавая глинозем своим же компаниям по себестоимости, заявляя что это и есть "рыночная цена"!
    А потом наступит момент, когда они тупо решать закрыть НГЗ предварительно "перепродав" его фирме однодневке, к которой не выставишь претензии и все те гектары полей "красного шлама" и проблема его утилизации достанется Украине
  • Small Jerboa
    Статью писал явно какой-то гуманитарий.
    Эпический абзац:
    "Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций."
    (перевод латинских названий фееричен)
  • Александр Кузнецов e0bbf067
    Польза сплошная. алюминий - самолеты делать, хром и магний - колесные диски, сера - спички, стронций - атомные бомбы, силиций - вообще можно открывать силиконовую долину
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