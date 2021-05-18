Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія

Верховна Рада звільнила міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 284 народні депутати.

Перед голосуванням Криклій відзвітував перед парламентом.

Виступаючи з трибуни, він зазначив, що за 20 місяців роботи на посаді йому довелося робити невластиві для міністра кроки у зв'язку з пандемією.

Народна депутатка "ЄС" Ірина Геращенко під час запитань до міністра заявила, що Криклій на комітеті зізнався: написав заяву про відставку на прохання президента. На що той відповів, що рішення приймалося "самостійно і законно". Після чого Геращенко обурилася з приводу того, що міністр "боягузливо" написав заяву, тому що так сказав Зеленський.

"А якщо він скаже зістрибнути з поїзда, ви теж так зробите?", - звернулася вона до Криклія.

Після чого парламент приступив до голосування.

Нагадаємо, Владислав Криклій обіймав посаду голови Мінінфраструктури з серпня 2019 року. Він входив до складу уряду при прем'єр-міністрі Олексію Гончаруку, а потім - у Кабміні Дениса Шмигаля. У липні 2019 року Криклій був обраний народним депутатом за виборчим списком "Слуги народу". З 2015 року очолював головний сервісний центр МВС.