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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України

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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 травня, вніс до Верховної Ради проєкт закону про корінні народи, як невідкладний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненою інформацією, законопроєкт №5506 отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництва. Ініціатором даного проєкту є президент України Володимир Зеленський.

Текст документу на сайті ВР на даний час відсутній.

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Топ коментарі

  • Привет
    Судя по всему там все коренные...кроме украинцев..
  • Oljik
    Є два корінних народа в Україні - українці і киримли. Крапка. Головний критерій - чи можу я, українець бути корінним у іншій країні? Назвіть таку країну. Так само киримли. Росіяни чи руССкіє - не корінні в Україні, бо їх коріння - за порєбріком, там безкрайня територія і, якщо їм не подобається Україна, то не треба робити з цієї країни другу росію - просто їдьте туди, де вам подобається.
  • Привет
    И зачем нужен этот тупой закон?? Делить граждан украины по сортам??
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