Зеленський вніс до ВР законопроєкт про корінні народи України
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 травня, вніс до Верховної Ради проєкт закону про корінні народи, як невідкладний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Згідно з оприлюдненою інформацією, законопроєкт №5506 отримано Верховною Радою і передано на розгляд керівництва. Ініціатором даного проєкту є президент України Володимир Зеленський.
Текст документу на сайті ВР на даний час відсутній.