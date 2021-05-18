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Посвідку на проживання в Польщі мають 483 тис. іноземців: найбільше серед них громадян України - 265 тис.

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Посвідку на проживання в Польщі мають 483 тис. іноземців: найбільше серед них громадян України - 265 тис.
У Польщі дійсні посвідки на проживання мають понад 265 тисяч українців. Тільки за останні три місяці видали понад 20 тисяч посвідок.

Про це пише "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

Так, дійсні посвідки на проживання в Польщі мають 483,5 тис. іноземців. Найбільшими групами є громадяни: України - 265,3 тис. осіб, Білорусі - 31,5 тис. осіб і Німеччини - 20 тисяч осіб.

Далі йдуть громадяни Росії - 12,7 тисяч, В'єтнаму - 10,6 тисячі, Індії - 10,4 тисяч, Грузії - 8,6 тисяч, Італії - 8,5 тисячі і Китаю - 6,7 тисячі.

Абсолютна більшість іноземців має дозволи на тимчасове проживання - це вже майже 300 тисяч осіб. Приблизно 85 тисяч іноземців мають посвідку на постійне перебування. Зареєстроване проживання в Польщі має 80 тисяч громадян країн Європейського союзу.

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Топ коментарі

  • БОРЯ ВАВКИН
    "Вид" - это хорошо. Но ты попробуй сдать экзамен по языку и истории Польши. Добавь сюда ещё и прививку без которой тебя и на порог посольства не пустят. А очередь выстоять чего стоит! А за черту перед окошком перешел - нафиг с поля...

    И всё эти муки адовы за шо? За работу по 12 часов в день и койку с тумбочкой Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 421
  • Підлога Маккартні
    НУ так слуги урода сами говорили, что нада валить из єтой страны, по этому не удивительно Вид на жительство в Польше имеют 483 тыс. иностранцев: больше всего из них граждане Украины - 265 тыс. - Цензор.НЕТ 400
  • Muni
    Якщо Європа не йде в Україну то українці йдуть в Європу.
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