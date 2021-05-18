Посвідку на проживання в Польщі мають 483 тис. іноземців: найбільше серед них громадян України - 265 тис.

У Польщі дійсні посвідки на проживання мають понад 265 тисяч українців. Тільки за останні три місяці видали понад 20 тисяч посвідок.

Про це пише "Польське радіо", передає Цензор.НЕТ.

Так, дійсні посвідки на проживання в Польщі мають 483,5 тис. іноземців. Найбільшими групами є громадяни: України - 265,3 тис. осіб, Білорусі - 31,5 тис. осіб і Німеччини - 20 тисяч осіб.

Далі йдуть громадяни Росії - 12,7 тисяч, В'єтнаму - 10,6 тисячі, Індії - 10,4 тисяч, Грузії - 8,6 тисяч, Італії - 8,5 тисячі і Китаю - 6,7 тисячі.

Абсолютна більшість іноземців має дозволи на тимчасове проживання - це вже майже 300 тисяч осіб. Приблизно 85 тисяч іноземців мають посвідку на постійне перебування. Зареєстроване проживання в Польщі має 80 тисяч громадян країн Європейського союзу.

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