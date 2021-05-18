Рада звільнила міністра економіки Петрашка

Парламент підтримав відставку міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 280 народних депутатів.

Перед голосуванням міністр відзвітував перед парламентом про досягнення свого відомства. За його словами, вдалося стабілізувати економіку в умовах пандемії і забезпечити її функціонування "без кардинальних потрясінь".

Під час запитань до доповідача голова фракції "Голос" Ярослав Железняк запитав міністра, чому він мовчав, коли уряд приймав руйнуючі для бізнесу рішення, зокрема введення карантину вихідного дня. На що Петрашко відповів, що міністерство під час пандемії "добре виконувало свої функції".

Нагадаємо, 14 травня 2021 року стало відомо, що міністр економіки Петрашко та інфраструктури Криклій написали заяви про відставку. Також цього ж дня в Раду надійшло подання про відставку Степанова. Пізніше стало відомо, що міністром економрозвитку планують призначити Любченка, а інфраструктури Кубракова.

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что министр экономики Петрашко и инфраструктуры Криклий написали заявления об отставке. Также в этот же день в Раду поступило представление об отставке Степанова. Позже стало известно, что министром экономразвития планируют назначить Любченко, а инфраструктуры Кубракова.