Величезні АЗС України не платять податки: "слуга народу" Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби
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Величезні паливні мережі України не сплачують податки. Чеки, які видавалися людям, не були виявлені в базі податкової.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов.
"Чеки з АЗС, які вкотре підтверджують масову несплату податків найбільшими паливними мережами країни. Їх збирали прості українці - купували пальне на заправках у Києві та Київській області. Заправки AMIC, і Motto, і KLO, і WOG, і Socar", - сказано в повідомленні.
За словами нардепа, чеків, які отримували при оплаті пального, в базі податкової не було.
І вся ця ситуація ... відбувається на очах у голови ДФС Вадима Мельника", - підкреслив Леонов.