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Величезні АЗС України не платять податки: "слуга народу" Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби

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Величезні АЗС України не платять податки: "слуга народу" Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби
Величезні паливні мережі України не сплачують податки. Чеки, які видавалися людям, не були виявлені в базі податкової.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Олексій Леонов.

"Чеки з АЗС, які вкотре підтверджують масову несплату податків найбільшими паливними мережами країни. Їх збирали прості українці - купували пальне на заправках у Києві та Київській області. Заправки AMIC, і Motto, і KLO, і WOG, і Socar", - сказано в повідомленні.

За словами нардепа, чеків, які отримували при оплаті пального, в базі податкової не було.

І вся ця ситуація ... відбувається на очах у голови ДФС Вадима Мельника", - підкреслив Леонов.

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Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 01

Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 02
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 03
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 04
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 05
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 06
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 07
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 08
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 09
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 10
Величезні АЗС України не платять податки: слуга народу Леонов опублікував чеки, яких немає в базі Державної податкової служби 11

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Топ коментарі

  • Димитрий CrimeaBandera
    В їх закритті нема сенсу. А ось вздрюкнути по повній, щоб оплатили декілька сотень мільйонів гривень, то треба зробити.
  • Чайка Київ
    Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы - Цензор.НЕТ 7398 "Венесуэла близко: чем грозит и кому выгодно топливная авантюра ЗЕ"
    https://www.youtube.com/watch?v=1v-SvCfVfUw
  • AbOriginal_UA
    Без крышевания со стороны налоговой и других правоохранительных органов такое происходить не может !!!
    Там все в долях !!!
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