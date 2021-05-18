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Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран

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Міноборони розглядає можливість придбання протиракетної системи типу "Залізного купола", - Таран
Міністерство оборони України розглядає можливість придбання протиракетної системи типу ізраїльського "Залізного купола".

Про це під час візиту на підприємство "Мотор Січ" повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента Укрінформ.

"Останні події, що відбуваються в Ізраїлі, довели необхідність наявності в країні протиракетної оборони. Хотів би зазначити, що "Залізний купол" - один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише складова, одна із складових частин протиракетної оборони. Ще торік ми почали певні дії зі створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливість придбання чогось на кшталт "Залізного купола", - сказав Таран.

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Топ коментарі

  • Джура
    Ви, банда ЗЕлених гнид, вже два роки не даєте жодної копійки на закупівлю ракетних систем "Нептун", "Вільха". ДержОборонне замовлення 2020 року - провалене. А ДержОборонЗамовлення 2021 року - ще навіть не підписане! П"ЯТЬ МІСЯЦІВ від початку року минуло - а ЗЕлені ублюдки грають у кишеньковий більярд замість роботи.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що,Україна сама не здатна виробляти таке???Чи українцям не потрібна робота??))))
  • Чинганчгук
    а нам могут и не продать, я за деньги уже молчу, команда зеленых популистов
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