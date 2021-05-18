Від початку доби найманці РФ тричі відкривали вогонь в районі Авдіївки і Пісків, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби, 18 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.