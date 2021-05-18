Новини • Хабарники

Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура. ФОТО

6 98233
Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура. ФОТО
Співробітники правоохоронних органів затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду під час одержання грошей, які він вимагав від одного з підприємців за "сприяння" у скасуванні певних судових рішень у Касаційному суді Верховного Суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, в грудні 2020 року суддя, перебуваючи в Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду він нібито може вирішити питання на користь підприємства в Касаційному суді Верховного Суду через своїх знайомих. Зокрема, за 30 тис. доларів він обіцяв скасування Верховним Судом рішень і направлення справи на новий судовий розгляд у першу інстанцію", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали суддю в Слов'янську під час одержання від підприємця усієї суми хабаря.

Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура 01

Кримінальне провадження розслідується за статтею шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vidock
    жалко что потом, через время не показывают такие же видосики как они выходят на свободу, получают моральную компенсацию из бюджета и продолжают делать то же самое. Еще ни один судья не посадил другого судью в нашей стране...
  • БОРЯ ВАВКИН
    срочно доставить из китая судью и стрелка для этой мрази
  • Viktor Miniailo
    Та не потрібно їх саджати, та ще й на 8 років. Треба діяти логічно! Конфісковувати хабар, а таких "суддів" довічно позбавляти юридичної практики. Щоб він не міг бути ні суддею, ні адвокатом, ні нотаріусом, ні слідчим, ні прокурором. Нехай іде працювати у гірничовидобувну галузь.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини