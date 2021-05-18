Суддю Донецького окружного адмінсуду затримали під час одержання 30 тис. дол за сприяння у скасуванні рішень ВС, - прокуратура. ФОТО

Співробітники правоохоронних органів затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду під час одержання грошей, які він вимагав від одного з підприємців за "сприяння" у скасуванні певних судових рішень у Касаційному суді Верховного Суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, в грудні 2020 року суддя, перебуваючи в Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що за винагороду він нібито може вирішити питання на користь підприємства в Касаційному суді Верховного Суду через своїх знайомих. Зокрема, за 30 тис. доларів він обіцяв скасування Верховним Судом рішень і направлення справи на новий судовий розгляд у першу інстанцію", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали суддю в Слов'янську під час одержання від підприємця усієї суми хабаря.

Кримінальне провадження розслідується за статтею шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України). У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.