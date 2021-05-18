Стефанишина в НАТО обговорила пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина обговорила в НАТО пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили з Девідом ван Вілем (помічник генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці - ред.) пропозицію направити в Україну команду з протигібридної підтримки, яка надаватиме спеціальну цільову допомогу. Ми вітаємо цей крок. Будучи об'єктом постійних гібридних атак, Україна дуже зацікавлена ​​в обміні досвідом з НАТО щодо ефективного реагування", - написала Стефанишина.

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