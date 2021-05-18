Парламент підтримав відставку Степанова
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 292 народні депутати.
Перед голосуванням прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на звільнення Степанова, який під час виступу голови Кабміну розмовляв по телефону.
Виступаючи з трибуни, Степанов згадав про початок епідемії коронавірусу і заявив, що через хворобу Україна втратила понад 47 тисяч громадян. За його словами, за рік команда міністерства впроваджувала стійку систему по боротьбі з COVID-19 і визнав, що все було "далеко не ідеально".
Говорячи про головну причину своєї відставки, міністр зазначив: "Провал вакцинації стався в усьому світі. А ми не виготовляємо власну вакцину". Він додав, що країни-виробники вакцин спочатку закривали внутрішній попит, а потім вже поставляли їх іншим країнам.
"За 2021 рік я спокійний. Ми забезпечені вакцинами", - запевнив Степанов.
Він зізнався, що з подивом дізнався ще одну причину своєї відставки - те, що вибивав зарплати для медиків.
Міністр заявив, що у нього є план подолання пандемії, для чого необхідно дві складові: час і підтримка парламенту.
Після виступу Степанова депутати ставили йому запитання і висловлювали свою думку з приводу відставки міністра.
Народний депутат фракції Голос Ольга Стефанишина нагадала Степанову про всі скандали навколо нього, зокрема придбання куртки за 10 тисяч доларів.
"Ви будете сидіти в Україні за ваші гріхи чи виїдете за кордон?", - запитала вона.
На що Степанов відповів: "Я вже вам казав, що ввічливість і повага - не ваша сильна сторона". І попросив не поширювати фейки.