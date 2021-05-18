Спроби нав'язати версію про зв'язок Порошенка з Медведчуком - чорний піар, який координується Офісом президента, - пресслужба "ЄС"

Про те, чим був зайнятий п'ятий президент України Петро Порошенко влітку 2014 року, свідчать не чиїсь розмови, а конкретні справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зазначається, що ще до інавгурації п'ятий президент здійснив візит на Нормандський саміт. Під час інавгурації - оголосив мирний план і дипломатичні зусилля для його підтримки. Згодом упродовж декількох тижнів проходила підготовка до контрнаступу України, внаслідок якого звільнили дві третини окупованого Донбасу.

"Після приходу до влади Зеленського, до речі, цей контрнаступ ліг в основу одного з десятків кримінальних справ п'ятого президента. У ті ж місяці Порошенко сформував міжнародну коаліцію на підтримку України, яку Зеленський закинув і виявився неспроможним використовувати на повну потужність.

Пресслужба уповноважена лише повідомити, що Петро Порошенко не розмовляв із Медведчуком на ті теми, про які віщають якісь голоси в програмі на ютуб-каналі Дениса Бігуса від 17 травня. Вважаємо, що оприлюднені в понеділок нові "розмови" Медведчука злиті "розслідувачам" явно з Офісу президента. Саме там перебуває пульт управління цією кампанією.

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Постійні спроби нав'язати суспільству думку про нібито зв'язок Медведчука з Порошенком - чорний піар, який координується Офісом президента. Причина - особисті фобії і комплекси Зеленського, напади яких трапляються з ним щоразу, коли він згадує прізвище п'ятого президента. Мета - дискредитувати головну проєвропейську опозиційну силу", - сказано в заяві.

Зазначається, що аналіз висловлювань спікерів ОП, "слуг народу" і пулу експертів та блогерів Банкової "не залишає ніяких сумнівів, що насправді Зеленський бореться не з Путіним і Медведчуком, а з Порошенком".

"Сам Петро Порошенко неодноразово докладно розповідав про те, що використовував статус Медведчука як неформального представника Путіна з питань звільнення заручників. І для того, щоб повернути додому близько трьох тисяч осіб, готовий був "взаємодіяти хоч із чортом лисим". Інший епізод, про що теж Порошенко вже інформував, мав місце наприкінці 2014 року, коли енергетична криза вилилася у віялові відключення електроенергії. Тоді Україні потрібно було виграти час, щоб підготуватися до двох стратегічних ключових рішень у забезпеченні енергетичної безпеки. А саме - повної відмови від російського газу і електрики, що і було досягнуто наприкінці 2015 року. Інші теми і питання в комунікаціях із Медведчуком ніколи не порушувалися", - повідомили в пресслужбі "ЄС".

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Там нагадали, що в лютому 2019 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко порушив проти Віктора Медведчука справу за державну зраду, яку після приходу до влади Зеленського заморозили на цілих два роки.

"Саме під час дострокових парламентських виборів, ініційованих Зеленським у 2019 році, Медведчук повернувся у велику політику. І тільки зростання рейтингу ОПЗЖ, який майже наздогнав"слуг", вивів Зеленського з летаргії, в якій він майже два роки пасивно спостерігав за активністю п'ятої колони", - впевнені в "ЄС".

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

17 мая журналисты-расследователи обнародовали первый фильм с анализом прослушки переговоров главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука за 4 года.