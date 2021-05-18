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Перестановок у Кабміні не буде до осені, - Арахамія

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Перестановок у Кабміні не буде до осені, - Арахамія
Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виключає кадрові ротації в уряді до осені.

Про це він сказав журналістам на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз мій прогноз, що до осені не буде ніяких кадрових змін у міністерствах. Може, будуть якісь кадрові зміни на великих підприємствах, але "міністерських" я не передбачаю", - сказав Арахамія.

Він також нагадав, що нових міністрів економіки, інфраструктури та охорони здоров'я можуть призначити в четвер.

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Як повідомлялося, під час позачергового засідання у вівторок Верховна Рада відправила міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Перші двоє були звільнені за власним бажанням, тоді як главу МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова - на посаду міністра інфраструктури України і головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

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Топ коментарі

  • Bandera Rosa
    Сказал -- как отрезал! *)
  • Лёва Задов f3102d9e
    Я так понял, что уже и кровати у вас там некому переставлять.
  • Александр Иовица 4c66a33e
    Лето, Канары, Мальдивы, Сейшелы... Не до Украины.
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