Новини

240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія

2 77261
240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія
Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада підтримає призначення головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми ще не рахували кількість голосів у фракції за призначення Ляшка головою МОЗ. У нас достатньо, щоб внести його кандидатуру: для цього потрібно 170 голосів, які вчора ми з колегами зібрали, тобто 70% нашої фракції. Ми внесли в парламент. Мій прогноз, що 240 голосів за призначення Ляшка ми зберемо", - сказав Арахамія на брифінгу у вівторок.

Як повідомлялося, під час позачергового засідання у вівторок Верховна Рада відправила міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.

Очільника МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • mrSmith
    А кроме "наш", "свой человек", были еще критерии оценки Ляшка как министра?
  • Andriy Kalnyshevsky
    а як красіво було в виборчих відосіках - конкурси - професіонали... 240 голосов за назначение Ляшко министром здравоохранения мы соберём, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9985
  • Русский Алкаш
    Шило на мыло
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини