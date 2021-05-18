240 голосів за призначення Ляшка міністром охорони здоров'я ми зберемо, - "слуга народу" Арахамія
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми ще не рахували кількість голосів у фракції за призначення Ляшка головою МОЗ. У нас достатньо, щоб внести його кандидатуру: для цього потрібно 170 голосів, які вчора ми з колегами зібрали, тобто 70% нашої фракції. Ми внесли в парламент. Мій прогноз, що 240 голосів за призначення Ляшка ми зберемо", - сказав Арахамія на брифінгу у вівторок.
Як повідомлялося, під час позачергового засідання у вівторок Верховна Рада відправила міністра охорони здоров'я Максима Степанова у відставку.
Очільника МОЗ відправили у відставку за поданням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Раніше депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру головсанлікаря Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.