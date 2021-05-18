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В Україні видали понад 6 млн ID-карток і понад 17 млн ​​закордонних біометричних паспортів, - очільник Держміграції Соколюк

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В Україні видали понад 6 млн ID-карток і понад 17 млн ​​закордонних біометричних паспортів, - очільник Держміграції Соколюк
Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк розповів про динаміку використання українцями цифрових документів.

Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" він окреслив пріоритети і практичні досягнення Міграційної служби щодо впровадження цифрових технологій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Ставлення і застосування цифрових паспортів вийшло на новий рівень. Якщо повернутися до біометрії, в закордонному паспорті відбитки пальців - це mandatory, тобто це обов'язково для громадян від 12 років, то в ID-картці це за бажанням. Ми починали, зрозуміло з 0%, потім 10%, 15%, зараз ми вийшли на 86%. Зараз видано понад 6 млн ID-карток і більш ніж 17 млн ​​закордонних біометричних паспортів", - зазначив Соколюк.

Читайте також: Заяву на біометричний паспорт тепер можна подати онлайн, - Держміграції

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Топ коментарі

  • Alexander Cherepchenko
    Ну давайте! )))
    Расскажите, что безвиз для Украины невозможен и что он никому в Украине неинтересен... Начинайте!
    Что уже забыли, что это не просто невозможность?! Привыкли что это данность?! Так возрадуйтесь!!! Ваш клоун низведет вас снова до статуса стоятелей в очереди под консульствами стран мультивизы которых есть у хозяевов вашего клоуна, равно как и поместья в этих странах у них есть! Клоун точно ваш слуга?!))))))))))
    (((
  • Vadym Tsyrkalyuk
    та пофиг, карточка лежит в обложке от старого паспорта, там ещё удобно форму с пропиской держать
  • olele
    В Украине выдали более 6 млн ID-карточек и более 17 млн заграничных биометрических паспортов, - глава Госмиграции Соколюк - Цензор.НЕТ 8413
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