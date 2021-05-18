В Україні видали понад 6 млн ID-карток і понад 17 млн закордонних біометричних паспортів, - очільник Держміграції Соколюк
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Голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк розповів про динаміку використання українцями цифрових документів.
Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Цифровізація" він окреслив пріоритети і практичні досягнення Міграційної служби щодо впровадження цифрових технологій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Ставлення і застосування цифрових паспортів вийшло на новий рівень. Якщо повернутися до біометрії, в закордонному паспорті відбитки пальців - це mandatory, тобто це обов'язково для громадян від 12 років, то в ID-картці це за бажанням. Ми починали, зрозуміло з 0%, потім 10%, 15%, зараз ми вийшли на 86%. Зараз видано понад 6 млн ID-карток і більш ніж 17 млн закордонних біометричних паспортів", - зазначив Соколюк.