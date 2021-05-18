Субсидії з травня будуть виплачувати тільки готівкою, - Мінсоцполітики

Все житлові субсидії для громадян України з травня 2021 року виплачуватимуться виключно в готівковій формі.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За словами чиновника, таким чином завершується процес монетизації субсидій.

"З 2019 року було розпочато відповідний процес, і в минулому опалювальному періоді житлова субсидія надавалась у грошовій формі, але 2-ма різними механізмами: готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів субсидії, грошова безготівкова форма, шляхом зарахування на рахунок у "Ощадбанку" (близько 5% - 160 тис. домогосподарств), а вже "Ощадбанк" проводив розрахунки з підприємствами. Від 1 травня 2021 року цей перехідний процес завершується і, відповідно, всі субсидії з травня розраховуватимуться і виплачуватимуться громадянам виключно в готівковій формі", - розповів заступник міністра.

Він зазначив, що це дасть можливість громадянам "оперативно управляти цими засобами, і після оплати житлово-комунальних послуг вони зможуть вільно розпоряджатися зекономленими сумами субсидій".

Музиченко додав, що всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального періоду до грудня цього року (до кінця 2021 г.), зможуть отримати відповідні кошти.

"Тим громадянам, які мають відкриті рахунки в "Ощадбанку", вже у червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків в "Ощадбанку", мають відкрити рахунок, після чого вони зможуть отримати зекономлені розміри субсидій упродовж минулого опалювального періоду для їх використання на власні потреби", - підкреслив чиновник.