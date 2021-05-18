"Справа Шеремета": Кузьменко продовжили домашній арешт, у Дугарь залишаються зобов'язання

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід двом обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета ще на два місяці, до 18 липня: Юлія Кузьменко залишається під домашнім арештом, а щодо Яни Дугарь далі діє запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань.

Відповідну ухвалу суд виніс у вівторок, задовольнивши клопотання прокуратури, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Клопотання прокурора задовольнити... Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченій Кузьменко до 18 липня ... Продовжити термін дії зобов'язань обвинуваченій Дугарь ... до 18 липня", - сказано в документі, який був зачитаний під час судового засідання.

На засіданні суд продовжив вивчення матеріалів справи по суті обвинувачення, потім прокурори в суді заявили клопотання про продовження запобіжного заходу обвинуваченим.

Наступне судове засідання відбудеться 25 травня об 11.00.

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