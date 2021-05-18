Новини

Російського блогера Римова затримали за "кібермітинг", в межах якого люди відзначалися біля Красної площі в сервісі "Яндекс.Карти"

3 87321
Російського блогера Римова затримали за "кібермітинг", в межах якого люди відзначалися біля Красної площі в сервісі "Яндекс.Карти"
"Кібермітинг" відбувся 9 травня: відзначалися на "Яндекс.Картах" біля Красної площі і писали в коментарях про затримання вчених і про закон щодо просвітницької діяльності.

Про це Олександр Римов розповів "Настоящему времени", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учасники "кібермітингу" таким чином протестували проти нового закону, згідно з яким росіяни зобов'язані погоджувати з владою будь-яку просвітницьку діяльність - наприклад, читання лекцій. Мітинг був повністю віртуальним - щоб взяти у ньому участь, потрібно було просто відзначитися під час мітингу в районі Красної площі.

Російського блогера Римова затримали за кібермітинг, в межах якого люди відзначалися біля Красної площі в сервісі Яндекс.Карти 01

Ось який вигляд мав "кібермітинг".

Через кілька днів після заходу блогера в метро затримали поліцейські. Його доставили до відділку і провели "виховну бесіду", але звинувачень пред'являти не стали. За словами правоохоронців, для цього у Римова занадто маленька аудиторія - лише 365 підписників в інстаграмі і 24 на ютубі.

"Мені закидали, що якщо я далі продовжу займатися такою діяльністю, далі вже може піти адміністративка. Але, знову ж таки, ось ви просто вдумайтесь: за кібермітинг - коли ще таке в історії було, щоб таке сталося? В історії такого не було", - розповів блогер.

Читайте також: Список "недружніх країн" може розширюватися. США поки не просили виключити їх з переліку, - заступник глави МЗС РФ Рябков

Римов додав, що поліцейські прямим текстом сказали йому: зараз влада Росії "зачищає цифрове поле".

"Вони хочуть домогтися того, що якщо людина організовує якусь акцію, навіть у кіберпросторі, щоб це було погоджено безпосередньо з владою", - підкреслив блогер.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Российского блогера Римова задержали за "кибермитинг", в рамках которого люди отмечались возле Красной площади в сервисе "Яндекс.Карты" - Цензор.НЕТ 1039
  • Leonidas 4503 5b487af2
    лаптей дрючат и в хвост, и в гриву, гыгыгы
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    мислєпрєступлєніє...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини