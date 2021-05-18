Російського блогера Римова затримали за "кібермітинг", в межах якого люди відзначалися біля Красної площі в сервісі "Яндекс.Карти"

"Кібермітинг" відбувся 9 травня: відзначалися на "Яндекс.Картах" біля Красної площі і писали в коментарях про затримання вчених і про закон щодо просвітницької діяльності.

Про це Олександр Римов розповів "Настоящему времени", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, учасники "кібермітингу" таким чином протестували проти нового закону, згідно з яким росіяни зобов'язані погоджувати з владою будь-яку просвітницьку діяльність - наприклад, читання лекцій. Мітинг був повністю віртуальним - щоб взяти у ньому участь, потрібно було просто відзначитися під час мітингу в районі Красної площі.

Ось який вигляд мав "кібермітинг".

Через кілька днів після заходу блогера в метро затримали поліцейські. Його доставили до відділку і провели "виховну бесіду", але звинувачень пред'являти не стали. За словами правоохоронців, для цього у Римова занадто маленька аудиторія - лише 365 підписників в інстаграмі і 24 на ютубі.

"Мені закидали, що якщо я далі продовжу займатися такою діяльністю, далі вже може піти адміністративка. Але, знову ж таки, ось ви просто вдумайтесь: за кібермітинг - коли ще таке в історії було, щоб таке сталося? В історії такого не було", - розповів блогер.

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Римов додав, що поліцейські прямим текстом сказали йому: зараз влада Росії "зачищає цифрове поле".

"Вони хочуть домогтися того, що якщо людина організовує якусь акцію, навіть у кіберпросторі, щоб це було погоджено безпосередньо з владою", - підкреслив блогер.