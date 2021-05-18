Міноборони прийняло на озброєння ЗСУ лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24, - Уруський

Після завершення процесу льотних випробувань, які почалися в грудні 2020 року, металеві лопаті українського виробництва для вертольотів Мі-24 наказом міністра оборони України було прийнято на озброєння української армії. Також лопаті отримали внутрішній сертифікат відповідності технічним умовам і комплекту конструкторської документації.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив віцепрем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Це справді великий крок не тільки у відновленні можливостей вітчизняного парку бойових вертольотів Мі-24 (адже наші бригади армійської авіації вже зачекалися нових лопатей), а й у розвитку вертолітної галузі в Україні", - зазначив чиновник.

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Всього планується запустити в серійне виробництво близько 60 комплектів лопатей на рік. В 2021 році оборонне відомство має отримати не менше 10 комплектів для Мі-24.

У Міноборони повідомили, що 18 травня українській армії було урочисто передано три комплекти лопатей для Мі-24 виробництва "Мотор Січ".