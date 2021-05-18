Кількість аварій на дорогах України зменшилася, - голова Укрінфрапроєкту Хомяков

За 4 місяці 2021 року зменшилася кількість ДТП на українських дорогах, порівняно з минулим роком.

Про це на форумі "Безпечні дороги: технології та інновації" розповів глава Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хомяков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Загалом, якщо оцінювати програму, то ми виконали 41 з 45 завдань на 100% із запланованих на минулий рік. І я дуже радий, що вже за статистикою, якщо порівнювати перші 4 місяці цього року, з аналогічним періодом минулого року, істотно знизилася кількість ДТП", - зазначив Хомяков.

Читайте також: Епоха в.о. закінчується, кумівство ліквідується, - Криклій представив нових керівників "Укрінфрапроекту" Хомякова та "Укртрансбезпеки" Погорілого, які перемогли у відкритих конкурсах