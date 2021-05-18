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У 2022-2024 рр. Україна має витрачати щонайенше 5% від ВВП на фінансування сектору нацбезпеки, - указ Зеленського

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У 2022-2024 рр. Україна має витрачати щонайенше 5% від ВВП на фінансування сектору нацбезпеки, - указ Зеленського
Кабінету Міністрів доручено передбачити в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки фінансування сектору нацбезпеки на рівні 5% від ВВП.

Указ, який вводить в дію відповідне рішення РНБО, підписав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайтглави держави.

"Кабінету міністрів України передбачити в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки видатки на забезпечення національної безпеки та оборони України в обсязі не менше 5 відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектора безпеки та оборони України", - сказано в рішенні РНБО від 14 травня 2021 року, оприлюдненому на сайті президента разом з указом.

Також Кабмін має забезпечити при підготовці проєктів законів про державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку та оборону України з урахуванням військово-політичної обстановки і вимог законодавства до перегляду дохідної частини державного бюджету.

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Згідно з указом президента, контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради Олексія Данілова. Документ вступає в силу з дня його опублікування.

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Топ коментарі

  • esperansa002014
    Так при Порохе и было 5% ВВП на армию, зебил снова велосипед изобретает???
  • Small Jerboa
    Наивные оптимисты думают, что речь идёт про АРМИЮ и ВОЙНУ.
    Умудренные скептики опасаются, что речь идёт про МВД и Авакова.
    В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 6643
  • Mganga Zambezi
    тратить на что?!! на списанный европейский металлолом, типа чешской даны, в три дорога, за откаты?!! или все же на массовое производство ракет типа: Ольха, Нептун, Гром-2.... и активное производчтво уже готовых украинских ударных беспилотников, как и эффективную и быструю локализацию турецких байроктаров?! вопрос риторический

    В 2022-2024 гг Украина должна тратить не меньше 5% от ВВП на финансирование сектора нацбезопасности, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 6431
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