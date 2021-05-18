У 2022-2024 рр. Україна має витрачати щонайенше 5% від ВВП на фінансування сектору нацбезпеки, - указ Зеленського

Кабінету Міністрів доручено передбачити в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки фінансування сектору нацбезпеки на рівні 5% від ВВП.

Указ, який вводить в дію відповідне рішення РНБО, підписав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайтглави держави.

"Кабінету міністрів України передбачити в Бюджетній декларації на 2022-2024 роки видатки на забезпечення національної безпеки та оборони України в обсязі не менше 5 відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту для сектора безпеки та оборони України", - сказано в рішенні РНБО від 14 травня 2021 року, оприлюдненому на сайті президента разом з указом.

Також Кабмін має забезпечити при підготовці проєктів законів про державний бюджет України на 2022, 2023, 2024 роки збільшення обсягу видатків на національну безпеку та оборону України з урахуванням військово-політичної обстановки і вимог законодавства до перегляду дохідної частини державного бюджету.

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Згідно з указом президента, контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря Ради Олексія Данілова. Документ вступає в силу з дня його опублікування.