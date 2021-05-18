Білоруські силовики заблокували сайт Tut.by і затримали 13 його співробітників

Журналісти, які пішли вранці на роботу, не повернулися додому, а їхні телефони не відповідають. У редакції проходять обшуки. Влада звинувачує Tut.by в публікації забороненої інформації та ухиленні від сплати податків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Прийшли (силовики. - Ред.) в офіс, зафарбували балончиками всі вікна в темний колір, щоб ніхто не бачив, що відбувається всередині. Забрали у всіх телефони і вимкнули їх. Двері офісу досі закриті - нікого звідти не випускають. Обшуки проводили також вдома у редакторів. У них забрали комп'ютери, телефони і банківські картки", - розповів редактор TUT.by Дмитро Смирнов.

У Міністерстві інформації Республіки Білорусь пояснили, що доступ до сайту заблоковано на підставі повідомлення білоруської Генеральної прокуратури про порушення чинного законодавства країни.

"Генеральна прокуратура встановила численні факти порушень Закону про ЗМІ в частині розміщення забороненої інформації в низці публікацій на інтернет-ресурсі tut.by. В даних матеріалах міститься інформація від імені незареєстрованого фонду BYSOL. Відповідно, на інтернет-ресурсах заборонено поширення інформації від імені організацій, які не пройшли в установленому порядку державну реєстрацію", - сказано в повідомленні.

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Також портал звинувачують в ухилянні від сплати податків. ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" в 2019 році отримало статус резидента Парку високих технологій (ПВТ).

"За даними Департаменту фінансових розслідувань, товариство отримало виручку, не обумовлену ​​діяльністю, дозволеною для резидентів ПВТ", - зазначено в повідомленні держконтролю.

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