МЗС передало в Офіс генпрокурора ноту Молдови про створення робочої групи щодо викрадення екссудді Чауса, - ЗМІ

Міністерство закордонних справ передало в Офіс генерального прокурора ноту Молдови про створення робочої групи з розслідування обставин зникнення колишнього українського судді Миколи Чауса.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора на запит Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, МЗС передало ноту 15 квітня, однак не вказано, чи зареєстровано її.

Видання зазначає, що раніше керівник прокуратури Молдови щодо боротьби з організованою злочинністю та особливими справами Іон Каракуян заявив, що вони зверталися до Офісу Генпрокурора із запитом, чи є підозрювані у справі співробітниками українських силових структур. В Офісі генпрокурора виданню повідомили, що Молдова не зверталася до Спеціальної антикорупційної прокуратури з цим питанням.

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Водночас в Офісі генпрокурора зазначили, що інформація, яка міститься у зверненнях прокуратури Молдови про надання правової допомоги і в матеріалах їх виконання, має обмежений доступ, оскільки стосується таємниці досудового розслідування.

"Розголошення згаданої вище інформації з обмеженим доступом може завдати шкоди інтересам попереднього розслідування і перешкодити притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності", - сказано у відповіді Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.