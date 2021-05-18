США засуджують репресії в окупованому Криму та візьмуть участь у "Кримській платформі", - Блінкен
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Сполучені Штати засуджують російські репресії в окупованому Криму, а також підтверджують свою участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".
Про це йдеться в заяві, опублікованій держсекретарем США Ентоні Блінкеном 18 травня, до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Ми засуджуємо зловживання Росії в Криму, особливо 18 травня, коли згадують про 77-му річницю сталінської депортації безлічі кримських татар з їх рідного півострова. Ми з нетерпінням чекаємо можливості взяти участь у саміті "Кримської платформи" у серпні", - написав Блінкен на своїй сторінці в Twitter.