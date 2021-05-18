На Івано-Франківщині чиновника держеконагляду затримано під час одержання хабаря талонами на 2 тонни пального, - Нацполіція. ФОТО

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали на хабарі чиновника управління державного екологічного нагляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Від громадянина чиновник отримав талони на 2 тонни пального на загальну суму 56 тис. грн. Натомість пообіцяв зменшити штрафні санкції за порушення, виявлені під час позапланової перевірки на об'єкті незавершеного будівництва.

Хабарнику готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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