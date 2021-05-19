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Україна вийшла у фінал Євробачення-2021. ВIДЕО

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Український гурт Go_A вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2021 у нідерландському Роттердамі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Go-A з піснею SHUM виступили в першому півфіналі Євробачення під номером 15.

У фінал також вийшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Вибули з участі в конкурсі Австралія, Ірландія, Румунія, Словенія, Хорватія, Північна Македонія.

Другий півфінал заплановано на 20 травня. Фінал Євробачення відбудеться 22 травня.

"Ми у фіналі Євробачення 2021 ❤️ Дякуємо за шалену підтримку та віру в нас!" - написали музиканти на сторінці гурту у фейсбуку.

Оголошення кваліфікації у фінал:

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Топ коментарі

  • Денис Герасименко
    Просто неймовірний виступ!!!
  • Volodymyr Zaiets
    Історики пишуть, що татаро-монголи одягали курячий гребінь лише на російських дівчат. На хлопців же одягали півнячий гребінь.
  • Oksana Kostyuk
    Дикторша,оголошуючи Україну,каже:»а зараз ми послухаєм,як звучить справжній «слов'янський гімн».Україна-найкраща!
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