Україна вийшла у фінал Євробачення-2021. ВIДЕО

Український гурт Go_A вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2021 у нідерландському Роттердамі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Go-A з піснею SHUM виступили в першому півфіналі Євробачення під номером 15.

У фінал також вийшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Вибули з участі в конкурсі Австралія, Ірландія, Румунія, Словенія, Хорватія, Північна Македонія.

Другий півфінал заплановано на 20 травня. Фінал Євробачення відбудеться 22 травня.

"Ми у фіналі Євробачення 2021 ❤️ Дякуємо за шалену підтримку та віру в нас!" - написали музиканти на сторінці гурту у фейсбуку.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Оголошення кваліфікації у фінал: